ياسمين عبدالعزيز تستعرض رشاقتها والجمهور يعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز متابعيها، مقطع فيديو وهي داخل صالة الألعاب الرياضية “الجيم”.

ونشرت ياسمين، الفيديو عبر حسابها الخاص بموقع “إنستجرام”، وظهرت وهي تمارس التمارين الرياضية الشاقة.

وجاءت عليها تعليقات الجمهور كالتالي: “الجميلة لما تظهر تغطي على الكل، وحش الكون اللي منورة الدنيا، بقيتي أحلى بعد الطلاق، الله يحميكي يا غزالة، عاش يا قلبي”.

يذكر أن أخر أعمال ياسمين عبدالعزيز مسلسل “ضرب نار” الذي عرض عام ٢٠٢٣، وشارك في بطولة العمل أحمد العوضي، ماجد المصري، إيمان السيد، أحمد عبدالله محمود.