“أم الشايب”.. والدة آسر ياسين تشاهد “ولاد رزق 3”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت والدة النجم آسر ياسين، منى الدغيدى على دعم ابنها هي وصديقاتها ومشاهدة فيلم ولاد رزق 3 في السينما، وكتب آسر ياسين على صورة والدته مع صديقتها عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: “الإيراد اليومى لفيلم ولاد رزق والدتى وصديقاتها”، والصورة الثانية كتب قائلاً: “والدة الشايب”، و هي ترفع يدها على صورة والدها وهو على بوستر الفيلم.

وحقق فيلم ولاد رزق 3 – القاضية نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة، حيث حصد أمس السبت، إيرادات بلغت 4 ملايين و126 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 17 يومًا منذ طرحه فى دور العرض السينمائية المختلفة 193 مليون جنيه منذ طرحه في دور العرض السينمائية.

فيلم ولاد رزق 3- القاضية بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films و Film square.

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 – القاضية، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على “ولاد رزق”؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

وشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 منافسة 4 أفلام هى: “ولاد رزق 3 – القاضية”، و”اللعب مع العيال” بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، و”عصابة الماكس” بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، و”أهل الكهف” بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد.