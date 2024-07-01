بعد إعلان الزواج.. 20 صورة لـ نجوى كرم مع زوجها عمر الدهماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وسط جمهور حفلتها الغنائيها، أعلنت الفنانة نجوى كرم لجمهورها زواجها رسميًا من رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني، في الحفل الذي أقيم في دولة رومانيا أمس السبت.

وشاركت نجوى كرم جمهورها، صورًا حديثة لأحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أعلني حُبِّك لا تخافي ربّك حَلّلو".

وتزوجت نجوى كرم من رجال الأعمال عمر الدهماني، الذي يبلغ من العمر 44 عامًا، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "عمر سالم الدهماني، كذلك صاحب شركة Moments المختصة بالإنتاج الفني، وهي التي نظّمت حفل رومانيا.

كما تعرف عمر الدهماني على نجوى كرم عام 2021 وعاشا قصة حب لمدة 4 سنوات، وتزوجا منذ عام مضى، وأول لهما سويًا بعد إعلان الزواج كان في حفلها الأخير بألمانيا.

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