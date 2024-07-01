بالصور.. درة تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة التونسية درة، جمهورها صورًا جديدة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت درة الصور عبر صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة متميزة، مرتدية فستان "جمبسوت" جينز، أبرز جمالها ورشاقتها.

وتفاعل رواد "انستجرام"، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: دخيل قلبك ما أجملك"، "القمر متنازل عن مكانه لكي يا قمر الأرض"، "بتعب وأنا أوصف جمالك ورقتك يا روحي"، "ما شاء الله عليكي.. ربي يحفظك"، "ملكة جمال العالم".

وكان درة شاركت في موسم دراما رمضان 2023، بـ مسلسل "الأجهر"، وغابت عن التواجد بموسم رمضان 2024.

"الأجهر" بطولة عمرو سعد، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، وإخراج ياسر سامي.

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