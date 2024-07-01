شقيق ماجد المصري يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان ماجد المصري، تعرض شقيقها الأكبر لوعكة صحية مفاجأة.

ونشر "ماجد المصري" صورة مع شقيقه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "برجاء الدعاء لأخي الكبير ممدوح المصري، بالشفاء العاجل".

وطالب الفنان ماجد المصري من جمهوره، الدعاء بالشفاء العاجل لشقيقه.

وسبق وأن أجرت ماهيتاب ابنة ماجد المصري عملية جراحية، الأسبوع الماضي، حيث نشر صورة لابنته داخل المستشفى، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف حمد الله على سلامتك يا روح قلب أبوكي".

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