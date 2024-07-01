ركين سعد بدون مكياج وداليا البحيري بـ الوشاح الفلسطيني.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران اسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ناهد السباعي

ظهرت الفنانة ناهد السباعي وهي تستمتع بعطلتها الصيفية، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

ركين سعد

شاركت الفنانة راكين سعد متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

جوري بكر

نشرت جوري بكر، صورة جديدة لها وظهرت فيها بإطلالة كاجوال، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ميرنا نور الدين

ظهرت الفنانة ميرنا نور الدين برفقة زوجها، أثناء قضائهم العطلة الصيفية، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ياسمين رحمي

ظهرت الفنانة ياسمين رحمي بفستان مشجر قصير، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

نور إيهاب

شاركت الفنانة نور إيهاب متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

نجوى كرم

خطفت الفنانة نجوى كرم الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك أثناء حفلها الغنائي الذي أقيم في دولة رومانيا، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت اعلني حبك لا تخافي، ربك حلو".

داليا البحيري

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها أحدث ظهور لها، أثناء تواجدها بـ المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بـ الوشاح الفلسطيني.

تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس صورة جديدة له، وهو يستمتع بـ الأجازة الصيفية وظهر وسط الطبيعة، وعلق: "الحياة جميلة الحمد الله".

أسما شريف منير

شاركت أسما شريف منير متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت بملابس كاجوال.