بدء فعاليات احتفالية قصور الثقافة بثورة 30 يونيو

ياسر رشاد - القاهرة -



بدأت قبل قليل فعاليات احتفالية الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة وتقيمها الهيئة على مسرح السامر بالعجوزة.



جاء ذلك فى حضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وسمر الوزير ، ومحمد حجاج واسلام الشهاوي، والدكتورة دينا هويدي.

وعلى أنغام الدى جى والاغاني الوطنية استقبل مسرح السامر جميع المحتفلين.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

يقام الحفل بالمجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويحييه الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو د. مازن دراز، وتشدو خلاله بباقة من أجمل الأغاني الوطنية والتراثية، يتخللها فقرات شعرية وطنية تتضمن قصائد ورباعيات لكبار الشعراء: أحمد فؤاد نجم، صلاح جاهين، سيد حجاب، وفؤاد حداد، وغيرهم.

ويكرم الحفل أسماء مجموعة من الرموز الثقافية ونجوم الفن من المشاركين في اعتصام وزارة الثقافة إبان الثورة، ورحلوا عن عالمنا، منهم: الروائي بهاء طاهر، الكاتبة فتحية العسال، الشاعر سيد حجاب، والفنانين جلال الشرقاوي وخالد صالح.

يشمل الحفل عرض فيلم تسجيلي بعنوان "شهادة على الثورة" إنتاج الادارة العامة للثقافة السينمائية، وإخراج حامد سعيد، بجانب فقرة فنية لفرقة النيل للآلات الشعبية بقيادة الفنانة منال إبراهيم.

يأتي الحفل ضمن برنامج مكثف أعدته هيئة قصور الثقافة احتفالا بذكرى الثورة بالمحافظات كافة، يضم أكثر من 200 فعالية تتنوع ما بين العروض والورش والمعارض الفنية، واللقاءات التثقيفية، وغيرها من الفعاليات.