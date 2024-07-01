شكرا لقرائتكم خبر عن موسم ثالث لـ Interview with the Vampire بعد عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شبكة AMC تجديد مسلسل Interview with the Vampire، لموسم ثالث، وذلك بعد طرح الحلقة الثامنة والأخيرة من الموسم الثانى يوم 30 يونيو الماضى، على أن يبدأ العمل على الموسم الجديد قبل نهاية العام الجارى.

مسلسل Interview with the Vampire مبنى استنادًا على رواية آن رايس التى تحمل الاسم نفسه، يقوم ببطولة المسلسل جاكوب أندرسون فى دور لويس دي بوينت دو لاك، وسام ريد في دور ليستات دي ليونكورت، وبايلي باس في دور كلوديا، وإريك بوجوسيان في دور دانيال مولوي.

مسلسل Interview with the Vampire من بطولة كل من كريس ستاك، كالين كولمان، فيكتوريا هاريس، مورا جريس أثاري، جيف بوب، راشيل الانا هاندلر، جون ديماجيو.

يدور مسلسل Interview with the Vampire خلال عام 2022، حيث يعيش مصاص الدماء لويس دي بوينت دو لاك في دبي ويسعى إلى سرد قصة حياته أو الحياة الآخرة للصحفي الشهير دانيال مولوي، وبدءًا من أوائل القرن العشرين في نيو أورلينز، تتبع قصة لويس علاقته مع مصاص الدماء Lestat du Lioncourt وعائلتهم المشكلة، بما في ذلك المراهقة كلوديا، ومن ثم تتحمل عائلة مصاصي الدماء الخلود في نيو أورلينز وخارجها، مع استمرار المقابلة في دبي، ومن هنا يبدأ مولوي في اكتشاف الحقائق الكامنة وراء قصة لويس.

العمل مستوحى من الفيلم الذى طرح بنفس الاسم Interview with the Vampire، وقام ببطولته الممثل العالمى توم كروز، وطرح خلال عام 1994، كما ظهرت شخصية Lestat في العديد من روايات مصاصي الدماء لـ الكاتبة Anne Rice، لذلك يمكن أن يظهر سام ريد الذى يلعب نفس الشخصية في العروض المستقبلية على الشبكة المنتجة، التي حصلت على حقوق سلسلة روايات رايس كاملة مصاصي الدماء، ولكن تم إعداد سلسلة واحدة فقط حاليًا.