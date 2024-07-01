شكرا لقرائتكم خبر عن نور النبوي ما بين تحضيرات الحريفة 2 وتصوير مسلسله 6 شهور.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان الشاب نور النبوى نجل الفنان الكبير خالد النبوى، حيث بدأ التحضيرات والاستعدادات للجزء الثانى من فيلم الحريفة، والذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وحصد ما يقرب من 80 مليون جنيه في السينمات، وهو الذى اعتبره صناع السينما خطوة جديدة وكسر لتابوه النجوم الكبار فقط، بعدما استطاع صناع العمل أن يقدموا شبابًا جديدة ومغامرة جيدة الصنع واستطاعوا أن يقدموا عملاً سينمائيًا يعتمد على مجموعة من الشباب المميزين.

كما يصور نور النبوى حاليًا أولى بطولاته في الدراما التليفزيونية بعنوان 6 شهور، من إخراج مصطفى سولى، حيث صور فريق العمل عددًا من مشاهد المسلسل اقتربت من أسبوعين، ومن المقرر أن يستكمل فريق العمل تصوير المسلسل خلال الفترو المقبلة، ويشارك في بطولة المسلسل كل من نور إيهاب، ومجدى بدر، وعدد من الفنانين، إخراج مصطفى سولى، وإنتاج اروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، واشراف عام مصطفى العوضى .

يشار إلى أن فيلم الحريفة بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجناينى .

