شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عصام لـ تليفزيون الخليج 365: عمرو دياب قصة نجاح ملهمة ومنير أبويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بث "تليفزيون الخليج 365"، لقاءً خاصًا مع الفنان أحمد عصام، الذى اشتهر بكونه أحد أهم مصممى الألعاب النارية، والتي تزين كبرى الحفلات لكبار نجوم الفن والطرب، كما لا تخلو أي احتفالية أو مناسبة كبرى من تواجده والألعاب النارية التي يقدمها خلال الاحتفالية.

وقال عصام في لقائه مع تليفزيون الخليج 365: "الهضبة عمرو دياب قصة كفاح طويلة لابد أن يتعلم منها الجميع ولديه شغف للنجاح والتطور والتميز طوال الوقت لذلك هو مستمر على القمة طيلة سنوات طويلة".

وعن الكينج محمد منير أضاف أنه فى مرتبة والده الذى تعلم منه الكثير ودائمًا مساندًا له وسر من أسرار نجاحه في هذه المهنة.

وقال عصام في لقائه إن الكينج محمد منير هو أول فنان وقع على شهادة ميلاده الفنية وأول حفلة له كانت مع منير وأول أجر تقاضاه كان 200 جنيه، لافتًا إلى أن الكينج محمد منير هو عشقه وحياته منذ الطفولة لدرجة أنه كان يتقمص شخصية منير أمام أصدقائه في طريقة غناه وملابسه حتى طريقة شعره.

وكشف أيضًا الفنان أحمد عصام خلال حواره مع "تليفزيون الخليج 365"، عن كواليس الاحتفاليات الكبرى سواء كانت فنية أو رياضية وفى بداية لقائه قال أنا محظوظ ولا يوجد شيء حلمت به إلا وتحقق.

كما روى لـ"تليفزيون الخليج 365"، كواليس المواقف والذكريات التي لا تنسى بينه وبين نجوم الوسط الفني وفى مقدمتهم الهضبة عمرو دياب.