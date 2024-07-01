شكرا لقرائتكم خبر عن السبكي عن فيلمه مع محمد سعد: "أنا العفريت" مفاجأة وفى مرحلة الكتابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج أحمد السبكى لـ"الخليج 365" إنه تعاقد بشكل رسمي مع النجم محمد سعد لتقديم فيلم سينمائى كبير بعنوان "أنا العفريت" من تأليف ورشة مجمعة بالاشتراك مع صناع العمل، ومن إخراج وائل إحسان، وسيكون مفاجأة، لافتًا إلى أن محمد سعد متعاقد معه منذ فترة كبيرة، ولكن الظروف حالت دون تقديم العمل، ومن المقرر بدء تصوير الفيلم عقب الانتهاء من كتابة السيناريو مباشرة، ونحن حاليًا بصدد التعاقد البطلة الرئيسية.

يذكر أن آخر أعمال محمد سعد في السينما فيلم الكنز 2، وشاركه في بطولته كل من: محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، أحمد رزق، روبي، سوسن بدر، هيثم أحمد زكي، وغيرهم من الفنانين، قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وعرض الفيلم عام 2019.

وعرض لسعد في نفس العام فيلم آخر بعنوان "محمد حسين"، وشاركه بطولته كل من: سمير صبري، مي سليم، دينا محسن (ويزو)، فريال يوسف، نبيل عيسى، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف شريف عادل، إخراج محمد علي.

بينما آخر أعمال المخرج وائل إحسان فيلم "عصابة عظيمة"، بطولة النجمة إسعاد يونس، والذي عرض في يناير الماضي، وشارك في بطولته كل من: رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، فرح الزاهد، مصطفى عنبة، وغيرهم من الفنانين.

