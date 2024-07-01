تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآت بشأن كريم عبد العزيز وأحمد حلمي.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن مفاجأة بشأن الفنان كريم عبد العزيز، والنجم أحمد حلمي.

وقال تركي آل الشيخ في منشور له عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": "أنهيت منذ قليل اجتماع مهم مع النجم الكبير كريم عبدالعزيز، والنجم الكبير أحمد حلمي، والمخرج الكبير مروان حامد، ورئيس اللجنه الفنية لصندوق Big time أحمد بدوي، وفريق GEA وموسم الرياض".

وتابع: "هناك مفاجآت كبيرة سترى النور إن شاء الله، وسيتم الإعلان عنها قريبا، GEA وموسم الرياض يرعوا الإبداع أينما كان".