"أحبك كثيرًا".. ريم سامي تحتفل بعيد ميلاد زوجها على طريقتها الخاصة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال محمد المغازي.

ونشرت "ريم" مقطع فيديو، يحتوي على لقطات لهما في حفل الزواج وشهر العسل، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد لصديقي.. أحبك كثيرًا يا حبيبي".



واحتفلت ريم سامي بحفل زفافها على رجل الأعمال محمد المغازي، الجمعة 17 مايو الماضي.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ملك أحمد زاهر، وإخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا..

شقيق ماجد المصري يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

بعد إعلان الزواج.. 20 صورة لـ نجوى كرم مع زوجها عمر الدهماني