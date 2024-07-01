تركي آل الشيخ: "أولاد رزق بالشراكة مع موسم الرياض و GEA غيروا مفهوم الإنتاج في الوطن العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - العربي"

كتبت- منال الجيوشي

قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إن فيلم "ولاد رزق ٣" حقق أكثر من ١٥ مليون دولار بعد أسبوعين من طرحه بالسينمات.

وكتب آل الشيخ: "في أسبوعين عرض فيلم أولاد رزق ٣ يحقق أكثر من ١٥ مليون دولار، مايعادل أكثر من ٧٢٠ مليون جنيه مصري، صورة مع التحية لمن قال لا يمكن تحقيق ما تم صرفه على الفيلم"

وتابع: "الحقيقة أنه بتوفيق من الله ومن ثم بالتخطيط الجيد وتوفر عناصر النجاح وبدعم GEA وتقديم محتوى منافس بجودة أعلى من السوق وقصة ناجحة تستطيع تحقيق الهدف والمكسب بالإضافة دعاية ناجحة لموسم الرياض"

وأضاف: "سنقدم على خطوات مماثلة ومحسوبة وسننتقي بعناية وسنعلن عن ذلك قريبا ونلتقي مع نتيجة إيرادات أولاد رزق ٣ بعد ٨ أسابيع إن شاء الله لنحسب معا الرقم المنجز، أولاد رزق بالشراكة مع موسم الرياض و GEA غيروا مفهوم الإنتاج في الوطن العربي وهذا هو المهم، GEA تدعم الإبداع أينما كان"

واحتفل صناع العمل بالعرض الخاص للفيلم بمنطقة بوليفارد الرياض، بحضور المستشار تركي آل الشيخ وعدد من النجوم والإعلاميين

فيلم "ولاد رزق ٣- القاضية" بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، كريم قاسم، نسرين أمين، أسماء جلال، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان