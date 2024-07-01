أشهر الأغاني الوطنية في احتفال "الإنتاج الثقافي" بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حفلا فنيا بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، مساء الأحد على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون

وأحيت الحفل الفنانة آية عبد الله بمصاحبة فرقتها الموسيقية، وهي إحدى الفائزات في الدورات السابقة بمسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، التي ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي سنويا

وتغنت الفنانة آية عبدالله بباقة من أشهر الأغاني الوطنية لكبار نجوم الطرب في مصر، منها: "يا حبيبتي يا مصر، يا أغلى اسم في الوجود، مصر التي في خاطري، كلمة حلوة وكلمتين، حلوة بلادي السمرا، حبايب مصر، فيها حاجة حلوة، مصر هي أمي، سلمولي على مصر، أنا مصري وأبويا مصري" .

يشار إلى أن قطاع شئون الإنتاج الثقافي يحرص دائما على إقامة الحفلات الفنية في الأعياد والمناسبات الوطنية مثل ذكرى "نصر السادس من أكتوبر وثورة ٣٠ يونيو وثورة ٢٣ يوليو" وغيرها من المناسبات الوطنية .