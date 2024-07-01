شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب : أفلام وحيد حامد قصة ولا مناظر؟ والان مع تفاصيل الخبر

من فيلم " المنسي " كتب الراحل وحيد حامد جملة حوارية عبقرية في مشهد جمع عادل إمام ومحمد هنيدي، وأحمد آدم، أمام سينما كوزموس، حيث يسأل عادل إمام محمد هنيدي : الفيلم ده قصة ولا مناظر ؟، ويستمر الحوار في هذا المشهد الواقعي جدا والذي شاهده في الحقيقة الكثير من مرتادي سينمات وسط البلد، وأنا شخصيا كنت أسمع تلك الجملة دائما أمام دور العرض بمهرجان القاهرة السينمائي حينما كان يعرض أفلامه في سينمات وسط البلد .

أفلام وحيد حامد أفلام ممتعة وبها "القصة" والحبكة المشوقة التي تجعلك طوال مشاهدة أفلامه تتابعها بشغف ، وفيها أيضا "المناظر"، ولكن المناظر التي أقصدها في أفلام وحيد حامد ليست هي المناظر التي وصفها محمد هنيدي لعادل إمام في الفيلم، ولكن أفلام وحيد حامد بها مناظر ساحرة ومشاهد معبرة وأماكن وشخصيات كتب عنها وحيد حامد، ونقل لنا مناظرها الداخلية والخارجية بكل صدق وحيادية وبكتابة عبقرية، فجمل وحيد حامد في أفلامه توحي بمناظر من الحياة فهو يرسم لنا من خلال حواراته المنظر ويتركنا نتأمله ونفكر فيه .



الكاتب الكبير وحيد حامد



اليوم ذكري الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، ولو تحدثنا عن السينما المصرية وقررنا أن نوثق لتاريخها في "موسوعة ضخمة " سيكون لوحيد حامد صفحات وصفحات في هذه الموسوعة، وسنجد أهم أفلام السينما المصرية وأكثرها تأثيرا هي الأفلام التي كتبها وحيد حامد.

سألتني من قبل مذيعة في برنامج عن أحب الأفلام التي لا تمل من مشاهدتها لكاتبنا الكبير وحيد حامد فقلت لها : الإنسان يعيش مرة واحدة، اللعب مع الكبار ، المنسي ، طيور الظلام ، النوم فى العسل ، البريء، الإرهاب والكباب، معالى الوزير، الغول ، اضحك الصورة تطلع حلوة ، طائر الليل الحزين ، حد السيف، فهذه هي القائمة التي أحببت فيها القصة والمناظر في أفلام وحيد حامد .