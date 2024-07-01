دراما استعراضية غنائية.. نوستالجيا ٩٠/٨٠ تعود للسامر غدًا ولمدة خمسة أيام



ياسر رشاد - القاهرة -



يعود عرض الدراما الاستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ مرة أخرى إلى مسرح السامر بالعجوزة ابتداء من غد الثلاثاء ولمدة خمسة أيام.

نوستالجيا ٩٠/٨٠ من إخراج الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.



نوستالجيا ٩٠/٨٠ بدأ عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك واستمر لمدة ثلاثة أيام بعدها تم عرضه على مسرح قصر ثقافة القناطر لمدة ليلة واحدة.

بور سعيد



وكانت هناك محطة أخرى من محطات العرض يوم الجمعة الماضي من المدينة الباسلة "بورسعيد" و ملأ الجمهور جنبات مسرح قصر ثقافة بورسعيد، ولأول مرة يتم عمل حفلتين للعرض المسرحي نظرا لتكدس الجماهير.



عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينات سواء الأعمال الدرامية او الافلام والأغاني والبرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، إستعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مكياچ إسلام عباس، مصمم الازياء رنا عبدالمجيد واضاءة عز حلمي والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.



من جهة أخرى تقرر عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ على خشبة مسرح الأنفوشي بالاسكندرية وذلك يوم ١٨ من شهر يوليو الجاري.

كما يستأنف عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ جولته خلال الإجازة الصيفية في شتى محافظات جمهورية مصر العربية.