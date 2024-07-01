نجمات تزوجن رجال أصغر منهن "جرأة في الحب وتحدي للتقاليد بعالم الفن"

ياسر رشاد - القاهرة - في عالم الفن يظهر بعض النجمات قرارات شخصية جريئة بالزواج من رجال يصغرونهن بالعمر، ما يثير الأهتمام والجدل على حد سواء، كما تعكس هذة الخطوة ليس فقط قصص حب وعلاقات شخصية، بل تعبر أيضاً عن تغيرات في المجتمعات وتقبلها لتنوع أشكال العلاقات، إذ يمكن رؤية هذا الخيار كتحدي للتقاليد الإجتماعية وتأكيداً على استقلالية النساء في اتخاذ قراراتهن الشخصية بشأن حياتهن العاطفية والزوجية.

لذلك ترصد لكم "بوابة الخليج 365 الإلكترونية" أبرز قصص الحب والزواج لنجمات تزوجن رجال أصغر منهن:

نجوى كرم وعمر الدهماني

نجوى كرم وعمر الدهماني

وجاء زواج نجوى كرم بمثابة مفاجأ جمهورها، وهو من رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني عمره 43 عاما، حيث يصغرها 15 عام، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "عمر سالم الدهماني"، من بينها شركة Moments المختصة بالإنتاج الفني، وهي التى نظمت حفل رومانيا.

إلهام عبد البديع ووليد سامي

إلهام عبد البديع ووليد سامي

أكدت الفنانة إلهام عبد البديع، إنها أكبر من زوجها الملحن وليد سامي بـ 8 سنوات، مشيرة إلى أنها ترددت من تلك الخطوة فى البداية وكانت تشعر بالقلق، وفى البداية لم تكن تعرف بفارق السن بينها وبينه، إلا بعد فترة.

تابعت إلهام عبد البديع خلال تصريحات صحفية: "صدمت فى البداية وقلت ان هذا السبب فى مشاجرتنا كثيرا، وكنت بحاول أقدر ظروفه فى وقت سنة من أجل أن أفهمه، وأحاول أن لا أغير وأعطي له مساحته علشان ميحسش أنه فوت حاجات، وهو يحترمني جدا وأنا أحترمه".

وأضافت أن هناك الكثير الذين قالوا أن علاقتهم كارثية ولن تنجح، معقبة: "أهله كانوا فى البداية لديهم علامة إستفهام، وشكلي لا يظهر أني أكبر منه، ومكنش حد يعرف وهو جمبي مش بيبان، وفى الأول كانوا قلقين قليلا، ولكن بعد ما شافوني خلاص، و99% من أهلي كانوا معترضين".

محمد فراج وبسنت شوقى

محمد فراج وبسنت شوقى

وكانت قصة زواج الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي من أكثر الموضوعات المثارة على الساحة الفنية خلال الفترة الماضية بعد تأجيل زواجهما عدة مرات بسبب جائحة كورونا، وانشغال العريس بتصوير أعماله الفنية، حتى عقد قرانهما بعد قصة حب طويلة، وهي تكبره بعامين حيث انها من مواليد عام ١٩٨٠ و فراج من مواليد ١٩٨٢، ودامت فترة الارتباط والخطوبة بينهما إلى حوالي 5 سنوات.

مى كساب واوكا

مى كساب واوكا

ومن بين الزيجات الناجحة في الوسط الفني هو زواج الفنانة "مي كساب" من "اوكا" مغني المهرجانات رغم فارق السن بينهما بـ ١٠ سنوات حيث ان مي مواليد ١٩٨١ وأوكا من مواليد ١٩٩١. وقد صرحت مي أنها لا تخجل عندما تتحدث حول هذا الأمر.