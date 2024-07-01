شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور عبد الله الرويشد مع أصدقائه فى ألمانيا بعد تعرضه لوعكة صحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان الكبير عبد الله الرويشد على كرسى متحرك مع مجموعة من أصدقائه في إحدى المدن الألمانية وذلك عن طريق بعض الصور المتداولة من رواد التواصل الاجتماعى، حيث أثار الامر قلق جمهوره وكل محبيه عليه.

وحرص أصدقاء الفنان عبد الله الرويشد على أن يطمئنوا محبي الفنان على حالته الصحية، فروى أحد أصدقائه في الفيديو تفاصيل رحلة الرويشد في ألمانيا، قائلًا: اليوم إحنا في مدينة انسباخ الألمانية لزيارة الأخ والصديق العزيز عبد الله الرويشد، واليوم خدتنا في رحلة لأجواء باردة ممطرة، ومزارع للفواكه والمياه إن شاء الله تكون رحلة موفقة.



عبد الله الويشد

وكان قد تعرض الفنان عبد الله الرويشد لوعكة صحية شديدة، نتيجة مجهود كبير بذله في حفلاته الأخيرة، مما أدى إلى نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بالكويت.

المطرب الكويتى عبد الله الرويشد شارك من قبل فى أوبريت غنائى وطنى بعنوان "جايلك يا مصر" يقول فيه: "يا مصر جايلك أشكر جمايلك.. عمرك ما غيبتى فى القلب شايلك..".