شكرا لقرائتكم خبر عن قصة "عفريت" عزت أبو عوف الذى تسبب في قفز يسرا من الشباك بالبيجامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين 1 يوليو، ذكرى وفاة الفنان عزت أبو عوف، والذى يعد أحد أهم فنانى جيله فقد قدم للفن الكثير والكثير منذ ظهوره، بدأ مشواره من خلال تكوين فرقة الفور إم، واتجه بعد ذلك للتمثيل ليقدم أدوار وشخصيات كثيرة كانت سبباً في حب الجمهور له، فاستطاع أن يرسم الابتسامة على وجوه المشاهدين بخفة ظله.

كان للفنان عزت أبو عوف الكثير من المواقف والحكايات التى طالما كان يحكيها خلال لقاءاته، ومن هذه المواقف عندما حكى فى أحد البرامج التليفزيونية عن "العفريت" الذى كان يمكث معه فى البيت لمده سنوات، حيث قال عزت "كان اسمه سيلفادور شيكوريل" وهو رجل يهودى وشخصية تاريخية، كان يمتلك العديد من المحلات التجارية، وأشترينا نحن الڤيلا الخاصة به بعدما قتل فيها بسنوات ونحن لم نكن نعرف وكان حينها عمرى لم يتخطى الثمانى سنوات.

وتابع عزت أبو عوف كان هذا العفريت غير مؤذى وكان هيئته رجل فى الخمسين من عمره وكان يظهر لنا جميعا فى البيت ولكن لم تأتى عينه فى عين أحد منا، وفى أحدى المرات كنت أجلس أنا وأختى مها نعزف على البيانو والذى بالمناسبة كان خاص به فقد أشترينا الڤيلا وكان البيانو موجود فيها، وفى نفس اللحظة أثناء عزفنا توقفنا فجأة عن العزف ونظرنا خلفنا لنجد رجل يقف بيننا وبين باب الحجره فخرجت أختى مسرعة ورأيتها تعبر من خلاله.

وأضاف أبو عوف أنا بالمناسبة أخاف جدا وإذا شاهدت فيلم رعب لم أستطع النوم، لكننا فى النهاية تأقلمنا وعشنا معه وأتذكر عندما زارتنا يسرا فى مرة ولم نقص عليها شيئا بخصوصه لكنها شعرت به وقفزت من الشباك وهى ترتدى البيچامة خوفا منه.

الفنان عزت أبوعوف مواليد عام 1948، وينتمى إلى عائله فنية تعلم أصول الموسيقى من والده الموسيقار أحمد شفيق أبوعوف، حصل على بكالوريوس الطب ثم بدأ مشواره الفنى من خلال الغناء فى أوائل الثمانينات فقـام بتكوين فريق غنائى باسم "فور إم" مع شـقيقاتـه الثلاثة، وقدم من خلاله بطولة العديد من المسرحيات منها عشرة على باب الوزير محققاً نجاحاً كبيراً، وبعد زواج إحدى شقيقاته تم حل الفريق فقرر الاتجاه إلى عالم التمثيل وتفرغ للعمل فى السينما والتلفزيون مع شقيقته مها أبوعوف.

من أبرز أعمال عزت ابو عوف السينمائية «عيب يا لولو عيب، آيس كريم فى جليم، طيور الظلام، مطب صناعي، خلطة فوزية، لا تراجع ولا استسلام»، ومن أبرز المسلسلات التلفزيونية التى شارك بها «العائلة، هوانم جاردن سيتى، نصف ربيع الآخر، زيزينيا، عمارة يعقوبيان، عباس الأبيض، الدالي، شيخ العرب همام، قضية صفية» وغيرها، نال العديد من الجوائز والتكريمات منها جائزة الإبداع التليفزيونى عن دوره فى مسلسل الدالى كما جاء فى المرتبة الرابعة والعشرين ضمن احد أهم الشخصيات المؤثرة والأكثر نفوذا فى العالم العربى فى استفتاء مجلة أربيان بيزنس، وشغل منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولي.