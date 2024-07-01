شكرا لقرائتكم خبر عن موجة تهانى من نجمات الفن لـ نجوى كرم بعد زواجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت عدد من النجمات النجمة نجوى كرم على زواجها، متمنيات لها المزيد من السعادة في حياتها الزوجية وكتبت أصالة: "غالي وغالية العروس والعريس أصحابي ورفقاتي وإخوتي بتمنّى لكم السعادة والاستقرار والأيام الحلوة والصحبة الطيبة والعمر كله سوا ألف مبروك نجوتنا الغالية".

وقالت إليسا، "ألف مبروك الزواج وتمنياتي ليكى بالفرح بتلبقلك السعادة".



وكتبت ديانا حداد، "ألف مبروك الزواج حبيبتي نجوى أنتي وعمرالله يسعدكم ويوفقكم ويهنيكم يا رب"، وقالت مايا دياب تعوا نغني للقمر العروسة"، وقالت لطيفة، "يارب يسعدكم ويهنيكم ويحميكم ويحافظ عليكم الف مليون مبروك يا حبيبة قلبى يجعل أيامكم كلها سعادة وفرح وراحة بال".



أصالة



لطيفة



مايا دياب

من ناحية أخرى، أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلاً غنائيًا ناجحًا وكامل العدد في رومانيا، وشهد الحفل تواجدًا جماهيريًا كبيرًا من الجاليات العربية والرومانية، وتفاعلاً كبيرًا مع أغنياتها التي تقدمها على المسرح بأسلوب مختلف ومتنوع برفقة فرقتها الموسيقية.



وعلقت نجوى كرم على ارتدائها فستانا أبيض في حفل رومانيا، وأكدت أن هذا الفستان يعني لها الكثير لأنه فستان زفافها في إشارة منها لزواجها.

وكانت نجوى كرم قد أحيت حفلا ناجحا بمهرجان موازين بالمغرب على مسرح النهضة بحضور جماهيري ضخم.

وطرحت النجمة اللبنانية نجوى كرم مؤخرًا ألبومًا بعنوان "كاريزما" والذى تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

أما الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وثالث أغنية جاءت بعنوان "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي.

وضم ألبوم نجوى كرم، أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، وأغنية "بحبك حب" من كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي، وأغنية "زعلك صعب"من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.

أما الأغنية السابعة في ألبوم نجوى كرم "كاريزما" جاءت بعنوان "مغرومة بحالي"، وهي من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي.