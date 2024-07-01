نجوى كرم تدخل قائمة "إكس"لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر زواج المطربة اللبنانية نجوى كرم، تريند موقع "أكس"، بعد إعلانها زواجها رسميًا من رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني، في الحفل الذي أقيم في دولة رومانيا.

المطربة نجوى كرم، أعلنت السبت الماضي عن زواجها ورجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني، البالغ من العمر 44 عامًا، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "عمر سالم الدهماني، إلى جانب كونه صاحب شركة Moments المختصة بالإنتاج الفني، وهي الشركة التي تولت تنظّيم حفل المطربة في رومانيا.

وظهرت المطربة، في الحفل الذي أقيم في رومانيا، وهي ترتدي فستان أبيض، و أكدت أن هذا الفستان يعني لها الكثير لأنه فستان زفافها في إشارة منها لزواجها.

ومن جانبها حرصت المطربة اللبنانية إليسا، على تقديم التهنئة إلى مواطنتها المطربة نجوى كرم، وعبر صفحتها في موقع "أكس"، كتبت: "ألف مبروك الزواج وتمنياتي إلك بالفرح، بتلبقلك السعادة "