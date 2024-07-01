وفاة خالة الفنان أحمد عزمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الفنان أحمد عزمي وفاة خالته اليوم الإثنين، ووصفها بأنها أمه الثانية.

الفنان أحمد عزمي،عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت الي رحمة الله تعالي خالتي وأمي الثانية السيدة توحيدة ابراهيم مصطفى وكيل أول وزارة التربية والتعليم، وأم كل من اللواء هشام فاروق إسماعيل، والمهندس إسماعيل فاروق اسماعيل، اللهم أغفر لها وارحمها اللهم اسكنها فسيح جناتك يارب العالمين نسألكم الفاتحة والدعاء و إنا لله وإنا إليه راجعون"

الفنان أحمد عزمي، شارك مؤخرا في فيلم "المنبر"، تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبدالعال، و بطولة النجوم أحمد حاتم، أيتن عامر، مجدي كامل، أحمد فهيم، عمر السعيد، ميدو عادل، وآخرين.

فيلم " المنبر" يجمع بين الطابع التسجيلي والروائي، ومن المقرر طرحه عبر المنصات الإلكترونية، وترجمته إلى 4 لغات، وهي الإسبانية والإيطالية والفرنسية والإنجليزية، ويشارك في بطولته الفنان كمال أبو رية، والفنان سامح الصريطي.