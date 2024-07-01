يقام ضمن ليالي مصر.. تفاصيل حفل كايروكي في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شهدت تذاكر حفل فريق كايروكي، إقبال كبير، مع اقتراب موعد إقامته يوم 13 يوليو، في استاد الأكاديمية البحرية، بالإسكندرية ضمن حفلات ليالي مصر.

شركة “تذكرتي”، عن نفاذ تذاكر الحفل العادية فئة 450 جنيه، وتواصل الحجز عبر موقعها على التذاكر فئة 850 جنيهًا.

فريق “كايروكي”، بقيادة الفنان أمير عيد، قدم في الحفل مجموعة كبيرة من أبرز أغانيها في الحفل ومنها: تلك قضية، جوني كاش، روما، بسرح وأتوه، أنا نجم، كوستاريكا، روبرتو، و متوحشنيش، وغيرها من الأغاني.



الحفل يعد الثاني الذي يقام ضمن سلسلة حفلات مشروع "ليالي مصر"، إذ أحيا المطرب محمد حماقي، الحفل الذي أقيم في استاد 30 يونيو، ورفع الحفل شعار كامل العدد.