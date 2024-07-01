قصة المظاهرة التي كتب بسببها وحيد حامد فيلم "البريء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

واجهت أفلام الكاتب الكبير وحيد حامد، وفي مقدمتها "البرىء"، تحديات عديدة وأثارت الكثير من القضايا والمعارك.

الكاتب الراحل وحيد حامد، والذي تحل اليوم الإثنين ذكرى ميلاده، إذ ولد يوم 1 يوليو عام 1944، كشف عن أسباب كتابة فيلم "البريء"، وأسباب تراجع الفنان الراحل نور الشريف بطولته.

خلال ظهوره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، قال الكاتب الراحل: "كنت ضمن المتظاهرين في شارع الألفي عام 1977، وخلال تواجدي اصطدمت بضهري في مجند من الأمن المركزي، وتعرف علي لكونه من قريتي، وبمجرد أن شاهدني قال لي (أستاذ وحيد، هو إنت من الأعداء.. أعداء الوطن؟!)".

وأضاف المبدع الراحل: "مع انشغال المجند بتعليمات الضابط، هربت منه، لكن بعد فترة قابلته وسألته عن ما قال، وقال لي (اللي بيقف هنا يبقى من أعداء الوطن)، وقلت له (أنتوا بتسيبوا أعداء الوطن وتمسكونا احنا)"

وتابع: "بعدها ظللت أتحايل على الفكرة لصياغتها، حتى وجدت الفنان أحمد زكي، يقول لي (عايز أنتج فيلم بس يكون حكاية) ومن هنا جاء الحافز لكتابة العمل".

وفيما يخص واقعة رفض الفنان نور الشريف بطولة الفيلم، قال وحيد حامد: "شهادة حق لا يعرفها الناس عن الفنان الكبير نور الشريف، عندما حدثته عن الفيلم، قال (الدور ده بتاع أحمد زكي، ورفض تقديمه)".

الكاتب الكبير وحيد حامد، رحل عن عالمنا في 2 يناير 2021، عن عمر يناهز 76 عاما، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، ودفن في مقابر الأسرة في طريق الواحات بحضور أسرته ونخبة من نجوم الفن.