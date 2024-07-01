مع اشتعال صراعها مع "روتانا" و"ذا بيسمنت".. ما هو مصير شركة شيرين عبدالوهاب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

دخلت المطربة شيرين عبدالوهاب، في نزاعات قضائية مؤخرا مع شركات روتانا للصوتيات والمرئيات، و "ذا بيسمنت ريكوردز"، ووصلت إلى حد تبادل إصدار البيانات.

ومع تبادل تقديم البلاغات بين المطربة شيرين عبدالوهاب، والشركات المتنازعة معها، كان السؤال عن مصير شركتها الخاصة التي أعلنت عنها من قبل.

مصدر مقرب من المطربة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، رد على سؤال عن مصير الشركة، والتي تحمل اسم ( La Mere for artistic productions holding).

وقال المصدر لمصراوي: "الشركة توقف نشاطها منذ فترة"

شركة La Mere for artistic productions holding، ظهرت بقوة، خلال جلسة نظر الاستئناف المقدم من المطربة شيرين عبد الوهاب، على الحكم الصادر ضدها في مارس 2023 بإلزامها بصفتها الضامن للشركة بدفع 5 مليون جنيها، لصالح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

المطربة شيرين عبد الوهاب، في مداخلة أجرتها في يوليو 2022، مع الإعلامية لميس الحديدي، أشارت إلى الشراكة، قائلة: "أسسنا شركة مساهمة كان حسام، هو رئيس مجلس إدارتها وكانت محاولة نقرب تاني من بعض بس مرجعناش".

وفي سبتمبر 2022 تحدثت المطربة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حروف الجر"، مع يوسف الحسيني على "نجوم إف إم"، وقالت: "أنا عندي شركتي وفكري ومنهجي وبعد كل هذا الوقت من حياتي وعمري لا ينفع أكون ملك للغير".

شركة La Mere for artistic productions holding، مقرها الرسمي في بريطانيا، وهي شركة أوف شور، وتم تأسيسها خلال تواجد المطربة في لندن، منذ سنوات .

في عام 2019، وقعت المطربة شيرين عبدالوهاب باعتبارها الضامن للشركة، العقد الخاص بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لتنفيذ أغاني الألبومين.