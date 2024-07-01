كاظم الساهر عن العاصمة الإدارية الجديدة: "إنجاز عظيم وشيء لا يصدق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحدث الفنان الكبير كاظم الساهر خلال زيارته لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن المشروعات المقامة بالعاصمة

وقال كاظم في مقطع فيديو: "عن نفسي أتمنى يصير في بلدي مثل هذا الانجاز العظيم، صراحة انجاز يعني ماكنت أتوقعه أبدا، الله يبارك فيهم، مشاريع لا تصدق الله يبارك فيكم والله يديم هذا البلد"

وكان الفنان كاظم الساهر قد أحيا حفلا غنائيا يوم الجمعة بالقاهرة الجديدة، وقدم خلاله باقة من أشهر أغانيه منها: (عيد العشاق، ها حبيبي، زيديني عشقا) وغيرها