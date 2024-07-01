موعد حفل كايروكي ضمن حفلات ليالي مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق كايروكي لإحياء حفلاً غنائيًا في استاد الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية يوم 13 يوليو المقبل، وذلك ضمن حفلات ليالى مصر.

ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم، ويمكن للجمهور حجز التذاكرة من خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية.

تحيي فرقة كايروكي بقيادة أمير عيد حفلًا غنائيًا جديد بتونس.

ومن المقرر أن يقام حفل كايروكي فى تونس يقام يوم 3 من شهر يوليو القادم ضمن فعاليات دڤة الدولي.

وتستعد فرقة كايروكى، لإحياء حفلاً غنائيًا يوم 19 يوليو الشهر المقبل فى لبنان.

ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

موعد طرح ألبوم كايروكي

وكان حرص النجم أمير عيد على كشف موعد طرح ألبوم كايروكى الجديد، وذلك أثناء استضافته في برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى مؤكدًا أن الألبوم سيتم طرحه في شهر سبتمبر من العام الجارى.

وأضاف أمير عيد: "اشتغلنا على الألبوم من سنة و9 شهور بالظبط، عاملين فيه أغانى مختلفة جدًا، وطول الوقت شغالين عليه علشان يطلع بالشكل الأفضل".



وكشف النجم أمير عيد حقيقة تجسيده قصة حياته فى مسلسل “دواعي السفر” الذى يعرض حاليًا على منصة watch it.

وأكد ثناء استضافته في برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى أن كل الشخصيات في الحياة عمومًا بينهما أمور مترابطة.

وأضاف: "ولكن ليست شخصيتى كما أعتقد البعض".

وكان كشف أمير عيد لـ سلمي ابنة القبطان إبراهيم فى الحلقة الخامسة من دواعي السفر عن سر شعوره بالوحدة قائلًأ: " متضايق كلمة واضحة أنا مضايق أنا زعلان، لكن أنا مش حاسس بحاجة مش قادر أزعل أو افرح مش قادر أحدد أنا حاسس بأيه الحاجة الوحيدة اللى متأكد منها دلوقتى عاوز امشى وأبعد اسافر أهرب المهم مفتكرش حاجة.

وردت عليه سلمى:"محتاج تفتكر كنت عايش مبسوط في وقت في حياتك لما كان في ناس حواليك بتحبهم وبيحبوك وإحنا شبه بعض وبعيد عن بعض وحاسين بنفس الوحدة".

ونجح مسلسل “دواعي السفر” فى تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، منذ عرضه.

وحافظ على رقم 1 فى القائمة، والمسلسل أحدث أعمال المنصة الأصلية، ومكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتين كل يوم أربعاء.

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل دواعي السفر" قيام أمير عيد بسرد قصته مع والده لـ كامل الباشا من البداية حتى النهاية.

وأكد أن والده مهندس وقرر أن يفتح استوديو تصوير لذلك تركته والدته ولم تقف معه ومن صغره قرر أن ينتقم من والدته بسبب تركها لوالده و أصبح أغنى مخرج إعلانات.

وأضاف أنه قرر أن يحقق حلم والده واشترى سيارة قديمة كان يريد اقتناءها ولكن فى ذلك اليوم قال له "أنا مش عاوز منك حاجه مش كل حاجه تقول بعملها عشانك عاوزك تعيش مبسوط".

وتابع: غضب على منه وتركه ولم يرد على مكالمته حتى توفى ثم قال على لقبطان إبراهيم" الكل استغنى عن والدى الطيب والدتى وأصحابه وأنا فى النهاية".

وكان شهد مسلسل "دواعي السفر" تطورات في علاقة "علي" أمير عيد والقبطان إبراهيم "كامل الباشا" وأصبحا يشاهدان مباريات كرة القدم معا ويخرجان ويقضيان أغلب الوقت سويا.

وفى الحلقة الثالثة والرابعة بدآ رحلة التقرب من بعضهما للقضاء على الوحدة التى يعانى منها القبطان والاكتئاب الذى يعانى منه على بعد وفاة والده ومحاوله انتحاره.

وكان نجح مسلسل " دواعي السفر"، فى تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، واحتل رقم 1 فى القائمة، والعمل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتين كل يوم أربعاء، وعرض 4 حلقات من المسلسل.

وكانت شهدت أحداث الحلقة الرابعىة من مسلسل “كامل الباشا” تعليم القبطان إبراهيم " كامل الباشا " اللغة الإسبانية لانها كان يريد تعلمها من صغره.

وطلب من الدكتورة هدى " نادين" أن ترقص معه تانجو في حفلة العيادة ووافقت وبدأ على "أمير عيد" أن يعلمه رقص التانجو، ويوم الحفلة رقص معها بكامل لياقته والنشاط وصفق له جميع الحضور.



وقالت له هدى أن داليا بدأت صحتها النفسية تتحسن بسببه وأنها بدأت في حملتها للقضاء على الوحدة ووضعت الإعلانات في الشارع برقم القبطان إبراهيم.

وذهب على " أمير عيد" ليتحدث مع والده الراحل عند المقابر وأنه لن ينتحر حتى يطمأن على القبطان و نجلته سلمى، ليجد شقيقه يحضنه في المقابر، و تذهب شريفة " آية حلمى" لبيت القبطان و تترك له بعض متعلقات على بعد طلاقهما.

وكانت شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “دواعي السفر”، انقاذ على "أمير عيد" لجاره القبطان إبراهيم "كامل الباشا" ونقله إلى المستشفى، وتحدث مع سلمى ابنته التي تدرس في أستراليا فى الهاتف ولم يخبرها أن والدها في المستشفى، ووجد القبطان أنه وحيد وليس له أصدقاء و يكذب على ابنته، لذلك ظل بجانبه حتى لا يتركه وحيدا.



كما يتعافى القبطان إبراهيم ويجد علي بجانبه وأنه انقذه ويعود إبراهيم من المستشفى برفقة علي إلى المنزل، و بعد صعودهم تخبره سلمى أنه ذهب لمقابله أصدقائه من أجل أن يتناولون الطعام معا، وينزل على ليجده يجلس وحيدا، ويتحدث القبطان إبراهيم مع علي أنه يريد منه عدم إبلاغ ابنته سلمى أنه يكذب عليها كأنه يعيش حياته حتى لا تضطر إلى العودة والعيش برفقته، من أجل استكمال دراستها فى الخارج.

بينما يطلب القبطان إبراهيم من على أن يذهبوا معا لتناول طعام يحبه، ويبدأون رحلة التقرب لبعضهم البعض من أجل القضاء على الوحدة التي يعانى منها القبطان والاكتئاب الذى يعانى منه على بعد وفاة والده ومحاوله انتحاره.

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “دواعي السفر”، والذي يعرض على منصة watch it باسترجاع على " أمير عيد" ذكرياته مع والده الراحل فى طفولته.

ثم يأتى على يوم عيد ميلاده يقوم بألقاء زينة عيد الميلاد من منزله ويجلس على الأريكة استعدادا للانتحار بسبب معاناته من الاكتئاب ولكنه يتلقى مكالمة هاتفية من إحدى شركات العقارات ويبلغه أنه سوف ينتحر ويجب أن يتركه ثم يسمع صوت ارتطام فى الشقة المجاوره له.

وقرر كسر الباب ويجد جاره القبطان إبراهيم ملقى على الأرض وفي يده هاتف.