شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المسيرة الفنية للفنان عبد الله سعد الذى يكرمه مهرجان المسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

يكرم مهرجان المسرح المصري في دورته الـ 17 الفنان والمخرج الكبير عبد الله سعد، وهو من القامات الفنية الكبيرة وتكريمه لاقي استحسان كبير لدي كل المسرحيين، وسيكرم يوم 15 يوليو بالمسرح الكبير بدار الأوبرا خلال حفل الافتتاح في الدورة التي تحمل اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

الفنان عبد الله سعد بدأ دراسته الموسيقية بقسم الغناء بالمعهد العالي للموسيقى الكونسرفاتوار وتتلمذ على يد الخبير السوفيتي ديفيد فارشاموف، والأستاذة فيوليت مقار ، والأستاذة كارمن زكي، ثم تخرج عام 1982 وكان ترتيبه الأول على الدفعة ، وعمل معيدا منذ تخرجه حتى عام 1992، حيث انتقل إلى المعهد العالي للفنون المسرحية ليكمل دراسته في قسم إخراج المسرحية الموسيقي( الذ ي سعي إلى إنشائه منذ أن كان طالبا)، وحصل على دبلوم الدراسات العليا قسم إخراج المسرح الموسيقي من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1993.



الفنان عبد الله سعد

الفنان والمخرج الكبير عبد الله سعد حصل على جائزة الدولة للإبداع في مجال الإخراج الأوبرالي وسافر إلى إيطاليا عام 1995، ثم أنهى دراسته بالأكاديمية القومية لفن الدراما والمسرح ( سيلفيو داميكو)بروما عام 1998، وتمت معادلتها بدرجة الدكتوراه، وعمل مغنيا بفرقة الأوبرا المصرية منذ عام 1974حتى عام 1992 وشارك في العديد من الأدوار الغنائية بجانب عمله كمساعد للإخراج بجميع عروض الفرقة .

كما عمل مغنيا استعراضيا في الفرقة الغنائية الاستعراضية أنغام الشباب التابعة لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية من ( 1977---1988)وشارك في عروضها داخل مصر وخارجها، واشترك بالغناء في العديد من المسابقات والمهرجانات الدولية( فرنسا تركيا، ايطاليا ،ألمانيا ، اليونان ، المغرب)، وقام بالغناء في احتفالات التكامل بين مصر والسودان بقاعة الصداقة بالخرطوم عام 1984 ، وقام بالغناء في افتتاح إذاعة وادي النيل بمسرح الجمهورية بالقاهرة عام 1984.

الفنان والمخرج الكبير عبد الله سعد يعمل حاليا مدرسا بالمعهد العالي للموسيقى الكونسرفاتوار قسم الغناء، و يقوم بالتدريس في عدة جامعات مصرية، وعمل مخرجا منفذا ومساعدا للكثير من مخرجي الأوبرا العالميين أمثال: من إيطاليا( فيتوريو روسين جان كارلو ديلموناكو، أتيليو كولونيلو، ساندرو سيجوي)، ومن فرنسا ( ميشيل جييس، جان لوي بيشون ، جام ميشيل جار،ميشيل أرشمبو)، ومن بلغاريا ( كوزمان بوبوف )، ومن جورجيا ( تيمور اباشيدزي،جورج جلوفاني)، ومن الولايات المتحدة ( روزلارند إلياس)، ومن بولاندا ( بلامن كاتالوف).



الفنان عبد الله سعد (2)

المخرج الكبير عبد الله سعد يعمل مخرجا بدار الأوبرا المصرية وقام بإخراج الأوبرات الكبيرة مثل : عايدة لمدة 16 عاما متتالية ، ريجوليتو، مدام بترفلاي، توسكا ، الحفل التنكري ، أكسير الحب ، زواج فيجارو، الأرملة الطروب ، لاترافياتا، التيلفون ، الصوت البشري ، الخادمة السيدة ، سر سوزانا ، بالإضافة إلى الكثير من الحفلات الموسيقية المختلفة الجاز والأوبرا، وقام بأدوار عديدة مميزة كممثل في السينما والتليفزيون والمسرح .

المخرج والفنان عبد الله سعد قام بإخراج مهرجان السينما بالفيوم عام 2006 حفل الافتتاح ، وحفل الختام)، كما قام بإخراج أوبرا عايدة بأسبانيا في مدينتي برشلونة ، وبلباو عام 2006، وأخرج مهرجام مولد الفنون والموسيقى بالبحر الأحمر لعامين متتالين 2007---2008)، ومهرجان الموسيقى العربية الأول لهيئة قصور الثقافة 2008 بمحافظات مصر المختلفة، ومهرجان السياح العالمي بمدينة شرم الشخ عام 2012، ثم مهرجان الموسيقى العربية لهيئة قصور الثقافةعام 2013، وإخراج الاحتفال الرسمي لزيارة الرئيس بوتين للقاهرة بدار الأوبرا المصرية فبراير 2015، وإخراج الحفل الفني العالمي لافتتاح قناة السويس بالإسماعيلية 6 أغسطس 2015، كما قام بإخراج أوبرا عايدة بأبي الهول بالأهرامات مارس 2018، وإخراج مؤخرا أوبرا طرح البحر في دار أوبرا مسقط بسلطنة عمان عام 2020 عن رؤيا درامية لهٍ

