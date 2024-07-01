ديانا حداد تطرح أغنيتها الجديدة "الناس الحلوة" على يوتيوب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت المطربة ديانا حداد، منذ قليل، أحدث اغانيها الجديدة "الناس الحلوة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات الشاعر محمود فاروق، وألحان مدين.

وتقول بعض كلمات الاغنية:

السهر والناس الحلوة

غنوة عمّالة تجيب غنوة

كل مادا القعدة بتحلى

لسه ليلنا طويل

طب يا ليل اهدالي وهدّي

واحدة واحدة وبشويش عدّي

طول براحتك متّع قلبي

عيشة التفاصيل

الليلة ليليتنا

حلوة فرحتنا

سهرة صبّاحي

عالية ضحكتنا

والناس الرايقة

مزيكا وسايقة

الليلة هنعمل

اللي يبسطنا

ومن المقرر أن تطرح ديانا حداد، مجموعة من الأغاني السينجل خلال موسم الصيف.