"100 مليون شكر".. تامر حبيب يوجه رسالة خاصة إلى أصدقائه في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل السيناريست تامر حبيب بعيد ميلاده، موجهًا رسالة شكر لمحبيه وكل من هنأه.

وكتب "تامر حبيب"، تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "100 مليون شكر وامتنان لكل اللي هنوني بعيد ميلادي، آسف لو قصرت في الرد علشان الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا انعم عليا بأصحاب وزمايل وناس حلوين كتير قوي، اللهم يديمها نعمة واحفظها من الزوال وزيدها كمان و كمان".

وكشف المؤلف والسيناريست تامر حبيب، عن رأيه في فيلم "ولاد رزق 3"، في وقت سابق، عبر حسابه على "انستجرام"، قائلًا: "لسه خارج من السينما وأنا حاسس إني مبسوط ومتسلي ومبتهج ومفرفش وفخور بفيلم معمول حلو أوي ويشرف السينما المصرية".

وأضاف: "الحقيقة إن ده نفس شعوري في كل مرة وأنا خارج من ولاد رزق عموما.. لأ ده نفس شعوري وأنا خارج من أي فيلم لطارق العريان.. مبروك يا أصحابي يا جامدين يا حلوين يا ناجحين نجاح تستحقوه وتستحقوا أكثر منه كمان".

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