إيمان العاصي تستأنف تصوير مشاهدها من "برغم القانون" في السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة إيمان العاصي تصوير عدد من مشاهدها الخارجية من مسلسل "برغم القانون" ظهر اليوم الاثنين في مؤسسة دار الهلال بمنطقة السيدة زينب.

ويعد مسلسل "برغم القانون" هو أولى بطولات إيمان العاصي في الدراما التلفزيونية، وتجسد شخصية "محامية" تدافع عن الزوجات، حيث يناقش المسلسل الذي يتكون من 30 حلقة مشاكل السيدات المتزوجات وبالأخص قضية الخيانة.

وتعيش "إيمان العاصي" في أحد الأحياء الشعبية، ويلجأ إليها عدد من جيرانها للدفاع عنهم، وتقف بجوارهم حتى يحصلوا على حقوقهم، كما لموقف مع زوجها يقلب حياتها رأسًا على عقب.

ويشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الدراما التلفزيونية وهم هاني عادل، محمد القس، فرح يوسف، وليد فواز، رحاب الجمل، تأليف نجلاء الحديني، إخراج شادي عبدالسلام والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

واحتفلت الفنانة إيمان العاصي مؤخرًا بتخرج شقيقها "يوسف" من المدرسة وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء، وظهرت إيمان وهي ترتدي الوشاح الفلسطيني ونشرت العديد من الصور عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وقامت بتهننه قائلة: "لقد جعلت عائلتك فخورة، مبروك يا حبيبي".

وكانت آخر مشاركات الفنانة إيمان العاصي بمسلسل "جعفر العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان وعرض بموسم دراما رمضان عام 2023.

يذكر أن إيمان العاصي تشارك بفيلم "في عز الضهر" في أولى بطولات الممثل المصري الكندي مينا مسعود بالسينما المصرية والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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