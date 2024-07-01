بالصور| العلمين الجديدة تستعد لإعلان فعاليات مهرجانها بصيف 2024 في مؤتمر صحفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

دقائق قليلة وتنطلق فعاليات المؤتمر الصحفي في نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة 2024 تحت عنوان العالم علمين، وسط حضور رسمي بارز على المستوى الحكومي، والشخصيات العامة ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

يُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاس طبيعي لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات.