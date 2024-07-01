جميلة عوض تنشر صورا جديدة من شهر العسل بايطاليا.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة جميلة عوض متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال قضائها شهر العسل رفقة زوجها المونتير أحمد حافظ، في مدينة بورتوفينو الإيطالية.

ونشرت "جميلة" صورًا مع زوجها ،عبر حسابها على موقع "انستجرام"، أثناء التجوال في أحدى الشوارع بإيطاليا.

ونالت الصور إعجاب متابعيها، وجاءت التعليقات، كالتالي: "إستمعي.. أوقات طيبة يا قمر"، "ربنا يحفظك دايما"، "جميلة ورقيقة"، "منوره ياعروسة ياجميلة"، "منورة يا عروسة.. ربنا يسعدكم".

واحتفلت جميلة عوض، يوم 6 يونيو 2024 بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وتعاونت "جميلة" مع "حافظ" بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، ومسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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