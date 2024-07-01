بعد إعلان زواجها .. إليسا توجه رسالة لـ نجوى كرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة إليسا، رسالة لصديقتها الفنانة نجوى كرم بعد إعلان زواجها من رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني.

وأعادت إليسا، نشر تدوينة نجوى كرم، عبر حسابها على "إكس"، وعلقت: "ألف مبروك الزواج وتمنياتي إلك بالفرح .. بتلبقلك السعادة".

وكانت نجوى كرم، كتبت في تدوينتها على نفس التطبيق بشأن زواجها، قائلة: "أعلني حُبِّك لا تخافي.. ربّك حَلّلو".

وتزوجت نجوى كرم من رجل الأعمال عمر الدهماني الذي يبلغ من العمر 44 عامًا، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "عمر سالم الدهماني، كذلك صاحب Moments للإنتاج الفني، وهي التي نظّمت حفل رومانيا.

كما تعرف عمر الدهماني على نجوى كرم عام 2021 وعاشا قصة حب لمدة 4 سنوات، وتزوجا منذ عام مضى، وأعلنت الزواج في حفلها الأخير بألمانيا.

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