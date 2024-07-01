بالفيديو.. تركي آل الشيخ يطلق فيلمًا وثائقيًا عن كأس موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أطلق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيلمًا وثائقيًا لبطولة كأس موسم الرياض 2024، والذي يعرض على منصة "شاهد"، وموقع Dazn على الإنترنت.

ونشر "تركي" مقطع فيديو ترويجيًا من الفيلم الوثائقي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "الفيلم الوثائقي لبطولة كأس موسم الرياض، قصة جمعت 3 أندية الهلال والنصر وأنتر ميامي في مباريات أسطورية".

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن إقامة نزال "Undercard" للملاكمة ضمن فعاليات موسم الرياض في لندن على استاد ويمبلي في لندن، يوم 21 سبتمبر المقبل.

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