عرض أولى حلقات "يوميات صفصف" لـ صفاء أبو السعود على راديو "9090"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور العمروسي:

تنطلق اليوم الإثنين 1 يوليو، أولى حلقات الموسم الجديد من المسلسل اليومي "يوميات صفصف" للفنانة صفاء أبو السعود، على محطة راديو" ٩٠٩٠" في تمام الساعة ٤:٣٠ عصرًا.

مسلسل "يوميات صفصف" إنتاج المجلس القومي للمرأة وهو حلقات متصلة منفصلة، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي ويرصد مجموعة من أهم العادات والتقاليد الإجتماعية في المجتمع، بالإضافة إلى أهم قضايا الأسرة والمرأة المصرية مما يساهم في رفع الوعي بهذه القضايا.

"يوميات صفصف" بطولة صفاء أبو السعود ، أحمد صيام، حلمي فودة، نجاح حسن، عبير مكاوي، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، ليلى عبد القادر، لؤي سامي، والمسلسل من تأليف أحمد القصبين وإخراج تامر شحاتة.

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