فن ومشاهير

أوكا وجواهر ينتهيان من تصوير كليبهما الجديد "كاربونيتا".. صور

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القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب أوكا والمطربة جواهر من تصوير كليبهما الجديد "كاربونيتا" وتم  تصوير بعض مشاهده الداخلية بأحد الاستوديوهات بمنطقة المنصورية  والخارجية بمنطقة الشيخ زايد، والأغنية من تأليف والحان محمد صلاح واخرج الكليب إبراهيم السماك.

 

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 فريق تصوير الكليب 
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 اوكا 

 

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 جواهر


وتعكف جواهر على التحضير لمجموعة من المفاجآت عقب طرح أغنيتها مع أوكا من المقرر أن تعلن عنهم قريبًا.وكان أوكا طرح منذ اسابيع قليلة أغنية "مشيت في شارع الغرام" وحقق من خلالها ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة علي مختلف المنصات.

وطرح أوكا الأغنية الدعائية لفيلم "علي الماشي" للنجم علي ربيع الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضي وشاركه الغناء الفنانين عبد الباسط حمودة و حوده بندق.

وشارك الثلاثي عبدالباسط حمودة وأوكا وبندق في مشهد من الفيلم من خلال غنائهم الأغنية بمشاركة بطل الفيلم علي ربيع، الذي يقدم شخصية (هادي) وصديقه (إيشا) الفنان كريم عفيفي، وعدد من

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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