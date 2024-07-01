شكرا لقرائتكم خبر عن أوكا وجواهر ينتهيان من تصوير كليبهما الجديد "كاربونيتا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب أوكا والمطربة جواهر من تصوير كليبهما الجديد "كاربونيتا" وتم تصوير بعض مشاهده الداخلية بأحد الاستوديوهات بمنطقة المنصورية والخارجية بمنطقة الشيخ زايد، والأغنية من تأليف والحان محمد صلاح واخرج الكليب إبراهيم السماك.



فريق تصوير الكليب فريق تصوير الكليب



اوكا اوكا



جواهر جواهر



وتعكف جواهر على التحضير لمجموعة من المفاجآت عقب طرح أغنيتها مع أوكا من المقرر أن تعلن عنهم قريبًا.وكان أوكا طرح منذ اسابيع قليلة أغنية "مشيت في شارع الغرام" وحقق من خلالها ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة علي مختلف المنصات.

وطرح أوكا الأغنية الدعائية لفيلم "علي الماشي" للنجم علي ربيع الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضي وشاركه الغناء الفنانين عبد الباسط حمودة و حوده بندق.

وشارك الثلاثي عبدالباسط حمودة وأوكا وبندق في مشهد من الفيلم من خلال غنائهم الأغنية بمشاركة بطل الفيلم علي ربيع، الذي يقدم شخصية (هادي) وصديقه (إيشا) الفنان كريم عفيفي، وعدد من