شكرا لقرائتكم خبر عن اللعب مع العيال يحقق مليونا و39 ألف جنيه في آخر ليلة عرض بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم اللعب مع العيال بطولة النجم محمد إمام إيرادات مليون و39 ألف جنيه في أخر ليلة عرض بالسينمات، ليصل إجمالى إيرادات الفيلم لـ 31 مليون جنيه منذ طرحه في السينمات.

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

ويسجل فيلم اللعب مع العيال التعاون الأول بين محمد إمام مع المخرج شريف عرفة بعدما سبق وعمل والده عادل إمام مع عرفه في 5 أفلام، من أبرز ما قدمه وهي: "اللعب مع الكبار"، "المنسي"، "الإرهاب والكباب"، "طيور الظلام"، وأخيراً "النوم في العسل" عام 1997، ليعود إمام للعمل مع شريف عرفة بعد 26 سنة من تعاون والده معه.

ويشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 منافسة 4 أفلام هى: "اللعب مع العيال"، و"ولاد رزق 3 - القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، على صبحى، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال و"عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، و"أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد.

