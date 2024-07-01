تركي آل الشيخ ينشر صورة لأبطال مسرحية "ملك والشاطر" في "الجيم"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة لأبطال مسرحية "ملك والشاطر"، داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية "الجيم".

ونشر "آل الشيخ"، الصورة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي جمعت كلًا من الفنان أحمد عز، الفنان سيد رجب، الفنان الشاب مصطفى غريب، والمخرج محمد المحمدي.

مسرحية "ملك والشاطر" بطولة أحمد عز، ويسرا، وشيماء سيف، وسيد رجب، وعدد من الفنانين، ومن إخراج محمد محمدي، وتعرض على مسرح بكر الشدي في الفترة من 26 يونيو حتى 6 يوليو.

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