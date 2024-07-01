شيماء سيف وعزيز الشافعي يهنئان آلاء الغزالي بنجاح "ملك والشاطر" لأحمد عز ويسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الممثلة شيماء سيف، والملحن عزيز الشافعي على تهنئة المنتجة آلاء الغزالي بنجاح مسرحيتها "ملك والشاطر" بطولة النجمين أحمد عز ويسرا، والتي تُعرض حاليًا على مسرح "بكر الشدي" بالرياض في المملكة العربية السعودية، ورفعت شعار "كامل العدد" بالإضافة إلى تصدرها تريند "تويتر".

وظهرت شيماء، في مقطع ڤيديو وهي سعيدة بنجاح المسرحية وتقوم بتهنئة المنتجة آلاء الغزالي، كما حرص أيضًا الملحن عزيز الشافعي، على تهنئتها بنجاح المسرحية مع حرصه على حضور العرض المسرحي الخاص بـ" ملك والشاطر".

في سياق آخر أُقيم الثلاثاء الماضي في الرياض مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كافة تفاصيل مسرحية "ملك والشاطر"، وذلك بحضور أبطال المسرحية، وفي البداية تحدثت الفنانة يسرا، عن تفاصيل مشاركتها في مسرحية "ملك والشاطر"، قائلة: "عندما قررت العودة للمسرح من جديد، فضلت أن أعود مع النجم الكبير أحمد عز، وكل النجوم الموجودين في العمل، وقد تكون آخر مسرحية أقدمها في حياتي".

وعندما طُلب من الفنان أحمد عز خلال المؤتمر التحدث في بداية المؤتمر رفض، وقال: "أنا برحب بكل الناس بس أنا مقدرش أتكلم في وجود أستاذتي، فأنا بستأذن إن النجمة الكبيرة يسرا اللي أنا بتشرف بيها هي اللي تبدأ الكلام".

وأعربت الفنانة يسرا، عن سعادتها الكبيرة بتصرف أحمد عز، قائلة: "أنت من أحلى الناس اللي أنا قابلتها في حياتي، ومبسوطة إننا رجعنا نشتغل مع بعض تاني بعد مسلسل ملك روحي، وبرحب بكل اللي موجودين".

وأكد النجم أحمد عز، بعد حديثها أنه مدين لها بالفضل: "سعيد جداً بالعمل مع أستاذتي يسرا، وكل النجاحات الذي حققتها، يسرا السبب فيها بعد ربنا، وأنا مدين لها بالفضل وتعلمت منها الكثير منذ دخولي الفن".

جدير بالذكر أن المسرحية من بطولة عدد كبير من النجوم وهم: أحمد عز، يسرا، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهى من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد محمدي.