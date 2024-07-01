بالصور| "الطيران الشراعي" يزين سماء العلمين الجديدة قبل انطلاق مؤتمر صحفي للكشف عن فعاليات مهرجان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- حازم جودة:

شهدت سماء مدينة العلمين الجديدة بالتزامن مع إقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل فعاليات المهرجان الذي سيقام في صيف 2024، ممارسة رياضة الطيران الشراعي.

والتقطت عدسة الخليج 365 صورا للطيران الشراعي إلى جانب أبراج العلمين الجديدة.

كما أعلن القائمون على مهرجان العلمين الجديدة، التي تقام فعالياته تحت شعار العالم علمين في صيف 2024، عن تخصيص 60٪ من أرباح المهرجان لصالح الشعب الفلسطيني.

وجاءت الملصقات الدعائية واللافتات الخاصة بالمهرجان حاملة علم مصر وعلم فلسطين، ومصحوبة بجملة "تم تخصيص ٦٠٪ من أرباح المهرجان لصالح أهلنا في فلسطين".

وتنطلق فعاليات المؤتمر الصحفي في نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة للإعلان عن تفاصيل المهرجان وسط حضور رسمي بارز على المستوى الحكومي، والشخصيات العامة ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

يُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاس طبيعي لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات.