بالصور.. أحدث ظهور لـ نجل محمد هنيدي أثناء أداء مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشر أحمد هنيدي نجل الفنان محمد هنيدي صورًا جديدة من أحدث ظهور له أثناء تأدية مناسك العمرة رفقة والدة، عبر حسابه بموقع "انستجرام".

وكتب "أحمد هنيدي"، تعليقًا على الصور: "الحمد لله".

يذكر أن محمد هنيدي قال في لقائه ببرنامج "ضيفي" المذاع عبر قناة الشرق للأخبار، إن نجله أحمد يلعب في فريق الناشئين بنادي ألميريا الإسباني لسن 17 عامًا.

ويشارك محمد هنيدي في فيلم "الإسترليني"، من إخراج حسين المنباوي، وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

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