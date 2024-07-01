بالصور| منى عبدالوهاب تعلن تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في صيف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- حازم جودة:

كشفت الإعلامية منى عبدالوهاب المنسق العام والمتحدث الرسمي لمهرجان العلمين الجديدة، عن تفاصيل الدورة الجديدة المقرر انطلاقها بعد أيام قليلة في صيف 2024.

وقالت في مؤتمر صحفي أقيم في نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة اليوم الاثنين 1 يوليو: "في البداية أحب أوجه تحية لروح وحيد حامد في ذكراه"، مؤكدة أنه باقي بإبداعاته.

وتابعت "نظرا للظروف الراهنة قرر المهرجان أن يكون شعاره العالم علمين، رافعا علم فلسطين الحبيبة حرا يرفرف جنبا إلى جنب مع العلم المصري، مع تخصيص 60٪ من أرباح المهرجان لدعم الشعب الفلسطيني، لتخرج للنور النسخة الثالثة للمهرجان".

وأضافت "ضم المهرجان فعاليات خاصة بالموسيقى وينظم أكثر من ١٠ حفلات لأحب النجوم المصريين والعرب، إلى جانب فعاليات التذوق، ومهرجان الرياضة ويضم كرة طائرة وسلة وكثير من النشاطات بينها ما تم تخصيصه لذوي القدرات الخاصة، وهرجان الترفيه لدعم صناعة المسرح المصري ويعرض فيه ست مسرحيات منها مسرحية شبابية استعراضية مجتمعية راقصة".

وكشفت أن لأول مرة في مصر يتم تدشين مهرجان نبتة الخاص بالطفل ويرأسه الفنان أحمد أمين.

كما أعلن القائمون على مهرجان العلمين الجديدة، التي تقام فعالياته تحت شعار العالم علمين في صيف 2024، عن تخصيص 60٪ من أرباح المهرجان لصالح الشعب الفلسطيني.

وجاءت الملصقات الدعائية واللافتات الخاصة بالمهرجان حاملة علم مصر وعلم فلسطين، ومصحوبة بجملة "تم تخصيص ٦٠٪ من أرباح المهرجان لصالح أهلنا في فلسطين".

وتنطلق فعاليات المؤتمر الصحفي في نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة للإعلان عن تفاصيل المهرجان وسط حضور رسمي بارز على المستوى الحكومي، والشخصيات العامة ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

يُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاس طبيعي لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات.