ابن محمد هنيدي يؤدي مناسك العمرة برفقة والده

ياسر رشاد - القاهرة - حرص أحمد هنيدي على مشاركة جمهوره صورًا جديدة له برفقة والده النجم محمد هنيدي خلال تأدية مناسك العمرة.

محمد هنيدي وأحمد هنيدي

وكتب أحمد هنيدي، عبر حسابه بموقع "انستجرام" قائلًا: "الحمد لله".

علي قدم وساق، يحضر الفنان محمد هنيدي، خلال الفترة الحالية، لمسلسل جديد من إنتاجه.

محمد هنيدي وأحمد هنيدي

ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2025.

محمد هنيدي

وكان من المقرؤ أن يشارك محمد هنيدي في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل أرض النفاق 2، إلا أن العمل تأجل.

كما يحضر النجم محمد هنيدي حاليًا لفيلمه الجديد الإسترلينى، حيث بدأ المخرج حسين المنباوى في معاينة أماكن التصوير حاليًا.

ومن المقرر البدء في تصويره الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من تفاصيل الفيلم والتعاقد مع الممثلين، حيث رشح المنباوى عدة أسماء من المقرر التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخري، ينتظر النجم محمد هنيدى عرض فيلمه الجديد الجواهرجى مع النجمة منى زكى، ويشارك في البطولة لبلبة، وأحمد صلاح السعدنى وتارا عماد، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

محمد هنيدي



ويعيد فيلم "الجواهرجي" محمد هنيدي ومنى زكي للتعاون معا بعد نحو 25 عامًا منذ عرض فيلمهما الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي كان عرض في عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا.

قصة الجواهرجي

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حيث يتناول أزمات الحياة الزوجية، من خلال شخصيتي محمد هنيدي ومنى زكي، اللذان يظهران كزوجين، بينما يجسد باسم سمرة دور جواهرجي ضمن أحداث الفيلم.



وكان تصدر الفنان محمد هنيدي التريند، وذلك بعد إثارته الجدل خلال إحدى ليالي مسرحيته الجديدة بموسم الرياض، والتي تحمل اسم “رمضان سكول ميوزيكال” والتي تعرض بمنطقة بوليفارد سيتي.

محمد هنيدي

وقال محمد هنيدي على خشبة المسرح فى حوار بينه وبين الفنان حسن البلام “إن الرياض أصبحت عاصمة الفن والمسرح الآن دون منافس” .

ويقدم محمد هنيدي خلال المسرحية شخصية رمضان مبروك أبو العلمين الشهيرة، التي قدمها في فيلم يحمل نفس الاسم عام 2008.

قصة المسرحية

تدور قصة المسرحية حول رمضان مبروك أبو العلمين الذي يقوم بإدارة مدرسة، بعدما طلب مالكها منه أن يساعده فى إدارة شؤونها، ولكنه يواجه مجموعة من المواقف في المدرسة في إطار كوميدي .

أبطال المسرحية

ويقوم ببطولة المسرحية "رمضان سكول ميوزكال" مع محمد هنيدي كل من: ونرمين الفقي ومحمد ثروت ونانسي صلاح ومحمود حافظ.

وكشف محمد هنيدي عن تفاصيل المسرحية من خلال لقاء له مع الإعلامى معتز الدمرداش قائلًا: سأقدم شخصية رمضان مبروك أبو العلمين حمودة قريبًا على خشبة المسرح، لأنها شخصية موجودة في الواقع، ويمكن استدعاؤها في أي وقت، وعندما قدمتها في فيلم ناقشت أحوال التعليم، ثم ناقشت موضوعات عديدة عندما قدمتها في مسلسل.

وعرض للنجم محمد هنيدي مؤخراً فيلم مرعي البريمو، والذى انطلق عرضه يوم 2 أغسطس الماضي، ضمن موسم أفلام الصيف الجاري.

محمد هنيدي

قصة الفيلم

وكانت تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم خلاله محمد هنيدي شخصية تاجر البطيخ الصعيدي أحمد مرعي الذي يعيش في حي إمبابة ويتورط في البحث عن قطع الألماظ التي أخفاها خلال الأحداث، وتظهر غادة عادل بدور زوجته، فيما تجسد نانسي صلاح شخصية شقيقته بالعمل.

أبطال الفيلم

والفيلم شارك فيه غادة عادل، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، علاء مرسي، محمد محمود، أحمد سلطان، كريم سامي مغاوري، وإنجي علي، مع ضيوف الشرف أحمد بدير ولطفي لبيب وعلاء زينهم، والعمل فكرة محمد هنيدي ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.