أرملة عزت أبو عوف تحيي ذكراه بكلمات مؤثرة

ياسر رشاد - القاهرة - احيت أميرة أبو السعود، أرملة الفنان الراحل عزت أبو عوف، ذكرى وفاته بكلمات مؤثرة، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك.

وكتبت أميرة، عبر صفحتها قائلة: "اليوم الذكرى الثانوية عزت الله يرحمه وحشتني جدا، أرجو الدعاء له بالمغفرة والرحمة بقدر طيبة قلبه".



محطات في حياة عزت أبو عوف

كانت بداياته الفنية عندما أصبح عضواً في فرقة "بلاك كوتس"، وكانت فرقة شهيرة وقتها لكن تم حلها، ثم أسس مع شقيقاته الأربعة فرقة الفور إم التي ساهمت في شهرته.

وحققت الفرقة نجاحاً باهراً في عقد الثمانينات من القرن العشرين، وقدم الألحان والموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية.

اتجه عام 1992 للتمثيل، وكان أول عمل لهُ أيس كريم في جليم، وتوالت بعد ذلك أعمالهُ السينمائية والتلفازية وكان آخرها مسلسل ظل الرئيس عام 2017.

شارك ايضاً في تقديم برامج تلفازية ومنها برنامج المسابقات هرم الأحلام وبرنامج القاهرة اليوم، كان أيضاً رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 2008، وقدم دوراً بارزاً في إستكمال دورات المهرجان التي كانت مهددة بالتوقف بسبب الأحداث السياسية في مصر.

ينتمي عزت أبو عوف إلى عائلة فنية بامتياز، فهو ابن الموسيقار الشهير أحمد شفيق أبو عوف ووالد المخرجة مريم أبو عوف وشقيق الممثلة مها أبو عوف.

تعرض لأزمات نفسية وصحية عقب وفاة زوجته فاتيما عام 2015 ، وتأثرت صحته بشدة وتعرض لوعكة صحية خضع على إثرها لعملية قلب مفتوح، ونقل لوحدة العناية المركزة في المستشفى عدة مرات، قبل أن توافيه المنية في فاتح شهر يوليو 2019م.

