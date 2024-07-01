مسلسلات وثقت ثورة 30 يونيو للأجيال الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - 30 يونيو هو اليوم الذى تحل ذكراه الحادية عشر هذه الأيام، هو ليس يوما عاديا ولكنه يوم فاصل فى تاريخ مصر المعاصر، ووثقت الدراما الأحداث التاريخية فى مصر، حيث يجب علينا أن نوضح للأجيال الجديدة كيف أنقذت تلك الثورة العظيمة الدولة المصرية من الضياع والانهيار، وكيف حافظت على الهوية المصرية من الاندثار للأبد، وكيف كانت فجرا لجمهورية جديدة يستحقها الشعب المصرى العظيم، جمهورية تم فيها كسر شوكة الإرهاب والإرهابيين، وتحقيق نهضة صناعية وزراعية وصحية واجتماعية غير مسبوقة.

تناولت الكثير من الأعمال التليفزيونية الأحداث السياسية فى مصر قبل ثورة 30 يونيو وما بعدها، كان آخرها الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» الذى عرض فى موسم رمضان قبل الماضى، واتفقت هذه الأعمال على أهداف الثورة التى أنقذت مصر من مصير مجهول على أيدى الجماعة المحظورة بعد أن كانت على شفا حفرة من الانهيار، فى السطور التالية نعرض أبرز الأعمال التى تناولت أو ألمحت إلى ثورة 30 يونيو.

وجسد مسلسل «الاختيار» ملحمة وطنية والتى قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال أجزائها الثلاثة الجمع بين رسالتين، الإبداع الفنى والوعى الوطنى، حيث رصد العمل الفنى بدقة نبض الشارع وفطنة المواطن البسيط لما يُحاك فى الظلام من تهديد لاستقرار مصر، زعزعة السلام المجتمعى بإثارة الفتن الطائفية، استدراج البلد إلى حرب أهلية، استدعاء التنظيمات التكفيرية المختلفة لتدنيس أرض سيناء الطاهرة بجرائمهم.

تسلسل أجزاء مسلسل «الاختيار» الثلاثة رصد فى كل جزء مشهدًا مشرفًا يتناول حالة وطنية خاصة ينطلق منها إبداع الرؤية الدرامية إلى صورة شاملة عن المشهد العام للشارع المصرى، الأول قدم سيرة الشهيد أحمد منسى.. بطل ارتقى فى شهادته ليصبح رمزًا للتضحية.

مسلسل «الداعية» للفنان هانى سلامة، والذى عرض أشكالا مختلفة من فساد حكم الإخوان وقياداتهم، وتناول سياستهم وأفكارهم، وتضمن المسلسل مشاهد لهتافات عديدة ضد حكم المرشد، والمطالبة بإسقاطه.

مسلسل «هجمة مرتدة» من أبرز الأعمال الدرامية التى رصدت أحداث ثورة 30 يونيو، ورصد جانبًا آخر للجهود المكثفة التى بذلها جهاز المخابرات المصرية فى تعقب تدخلات سافرة من دول ومؤسسات حدثت ما قبل وبعد 25 يناير 2011 وصولًا إلى ثورة 30 يونيو، والدأب المتواصل من رجال الجهاز الوطنيين لإفشال مخططات سواء كانت من أطراف دولية أو إقليمية استخدمت جميع الوسائل لتهديد استقرار مصر، وكشف العمل الدرامى فى قالب فنى مكتمل العناصر عن بطولات رجال جهاز المخابرات ودورهم المشرف فى حماية الأمن القومى.

مسلسل «العائدون» من الأعمال التى قدمت الفكر بشكل مختلف وتم صياغته بحرفية كبيرة للكاتب باهر دويدار، وهو من الأعمال المأخوذة من ملفات المخابرات المصرية المستوحاة من قصة حقيقية عن العائدين من أوكار الإرهاب فى الفترة ما بين 2018 و2020، توضح العمليات السرية للأمن المصرى وتصديه للمؤامرات والمخططات الإرهابية التى تهدف لإخلال الأمن فى مصر، وتقسيم المنطقة العربية وانتشار التنظيمات الإرهابية الممولة من الخارج.

مسلسل «سلسال الدم» من الأعمال الطويلة التى تناولت ثورة 30 يونيو، وسقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وتحديدًا الحلقة الأخيرة فى الجزء الرابع، والتى انتهت بقيام الثورة وسقوط حكم الإخوان.

مسلسل «تفاحة آدم»، رصد منذ حلقاته الأولى محاولات الإخوان لفرض سيطرتهم على وزارة الداخلية، وأهم الأجهزة الأمنية للوصول إلى أدق ملفاتها الخطيرة، وكذلك القضايا السائدة على الساحة السياسية آنذاك، وكل الممارسات التى قام بها الإخوان أدت للخروج بالثورة ضدهم.

مسلسل «عد تنازلي» ودارت أحداثه حول شاب يتورط فى عملية اغتيال مساعد وزير الداخلية التى قامت بها جماعة إرهابية، ويطارده أحد ضباط أمن الدولة، بطولة هـند صبري، تتناول التغيرات الاجتماعية والسياسية التى طرأت على مصر عقب ثورة 25 يناير، وحتى 30 يونيو.

مسلسل «أستاذ ورئيس قسم» بطولة النجم عادل إمام، والذى جاء مضمونه مهتمًا بالسياسة، وما فيها من أحداث، حيث يتطرق لثورة 30 يونيو والصراع السياسى القائم بين عدد كبير من الأحزاب السياسية، إضافة إلى بعض الأحداث التى فرضت نفسها بقوة على الساحة خلال الفترة الماضية.

مسلسل «القاهرة كابول» العمل الذى حمل قصة خيالية ممزوجة بحقائق، كشف العمل فكر ومنهج الجماعات الإرهابية وعناصر تمويل تلك الجماعات وكيفية إدارتها من الداخل، ورصد ما فعلته الجماعات من تدمير عقول تحريم الفن وكراهية التاريخ.

مسلسل «سره الباتع» تناول عرضا طويلا لشكل وطريقة الاحتلال لمصر، ليس فقط فكر الأخوان، بل الأمتداد الذى تعرضت له مصر من أشكال مختلفة من محاولة طمس الهوية، والاستيلاء على موروث الشعب المصري، المبنى على موروث تاريخى كبير لأول شعب عرف معنى التوحيد والأخوة فى التاريخ.

مسلسل «اسم مؤقت» تناول جانب من ثورة 30 يونيو، فناقش الصراعات بين 3 من مرشحى الرئاسة، أحدهم تابع للنظام القديم، والآخر ليبرالي، والثالث يمثل التيار الإسلامي، ويصل للحكم بتزييف الإرادة واستغلال الدين، فى إشارة واضحة إلى الانتخابات الرئاسية 2012، بطولة يوسف الشريف، وشيرين عادل وداليا مصطفى، وعايدة رياض، وزكى فطين عبدالوهاب، وقصة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل «إمبراطورية مين» تناول التغيرات الاجتماعية والسياسية التى طرأت على مصر عقب ثورة 25 يناير، وحتى 30 يونيو، بطولة هند صبري، محمد شاهين، سلوى خطاب ومن تأليف غادة عبد العال وإخراج مريم أبو عوف.