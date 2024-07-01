مائدة رمضان الدرامية ٢٠٢٥.. مسلسلات الجزء الثاني فاتح شهية

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر الجمهور انطلاق ماراثون رمضان 2025 الذي يشهد عودة مسلسلات الجزء الثاني التي تُعرض خلال شهر رمضان.

وغالبًا ما تكون مسلسلات الجزء الثاني نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته الأجزاء الأولى منها، حيث تواصل سرد القصص التي أحبها الجمهور.

وحققت تلك المسلسلات بصمة مع محبيها بعد النجاح الجماهيري الذي دفع صناعها لانتاج الجزء الثاني لاستكمال سلسلة النجاح.

ونستعرض مسلسلات الجزء الثاني فى رمضان 2025

المسلسل الكوميدي «أشغال شقة» الذي تدور أحداثه حول طبيب شرعي (هشام ماجد) يعيش حياة تعيسة مع زوجته المذيعة "ياسمين" التي تلعب دورها أسماء جلال.

أبطال أشغال شقة

المسلسل بطولة هشام ماجد وأسماء جلال ومحمد محمود وشيرين وسلوى محمد علي من تأليف شيرين وخالد دياب وإخراج خالد دياب.

أشغال شقة

أما ثاني المسلسلات مسلسل «العتاولة» الذي دارت أحداثه داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ويقدم قصة اجتماعية مشوقة عن عائلة “العتولي” التي تحظى بنفوذ كبير داخل الحارة. يواجه “عمر العتولي” زعيم العائلة العديد من التحديات والصراعات مع بعض أهالي الحارة، بينما يحاول “حسن العتولي” شقيقه أن يساعده في حل هذه الصراعات والحفاظ على اسم العائلة.

أبطال العتاولة

يشار إلى أن مسلسل "العتاولة" بطولة النجم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مى كساب، نهى عابدين، صلاح عبد الله، هدى الاتربى، ميمي جمال، محمد نجاتي، فريدة سيف النصر، مؤمن نور، حنان سليمان، مريم الجندى، أحمد كشك، صفوة، محمد التاجى ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

العتاولة

وكان مخرج المسلسل أحمد خالد موسى قد اعلن رسميا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك التحضير لجزء ثاني من المسلسل قائلا :«العتاولة 2 .. رمضان 2025.. إن شاء الله أول جزء تاني في حياتي مع ألذ نجوم وكرو .. ويلا بينا».

وكذلك أعلن صناع مسلسل «جودر» مشاركته فى رمضان 2025 وقصة المسلسل مأخودة من رواية ألف ليلة وليلة، حول الصياد «جودر بن عمر المصري»، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته بتحاول تسيطر عليه علشان تفتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع جودر في العديد من الصراعات من أشقاءه.

أبطال مسلسل جودر

يشارك في بطولة مسلسل جودر، مجموعة من ألمع نجوم الفن وفي مقدمتهم: النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

ياسر جلال

وقرر صناع وفريق عمل مسلسل "كامل العدد" تصوير الجزء الثالث منه خلال شهر يوليو الحالي، وذلك للعرض في السباق الرمضاني المقبل لعام 2025 ويشارك في المسلسل نفس فريق عمل الأجزاء السابقة.

كامل العدد

قصة مسلسل كامل العدد +1

وتدور أحداث مسلسل كامل العدد 2 في إطار اجتماعي لايت مع تطور الأحداث الجديدة التي يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة"، وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2023.

حيث تدور من نقطة بداية مقابلة أحمد طبيب التجميل، وصاحبة مشروع مستحضرات التجميل ليلى، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سبًبا عائقًا أمام العلاقة بسبب وجود عدد كبير من الأبناء، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي ظروفهما والتغلب على الأزمات وتحدي الظروف، وخلال الرحلة يقابلان العديد من المشاكل وتعليم القيم للأبناء، وعرض في موسم رمضان 2023 وحقق العمل نجاحا كبيرًا ولكنهما يقرران الزواج

أبطال مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقي ضخر، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، عمرو جمال، ألفت إمام، سمر علام، تميم عبده، ميران عبد الوارث، جاسيكا حسام الدين، حمزة دياب، سيليا محمد سعد، مالك عماد ويوسف ويونس باسم وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوى.