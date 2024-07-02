شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير لـ الخليج 365: حفلى فى العلمين سيشهد مفاجآت كثيرة والان مع تفاصيل الخبر

قال الكينج محمد منير لـ الخليج 365 فى أول تعليق له بعد الإعلان في مؤتمر مهرجان العلمين عن إحيائه حفلا كبيرا ضمن فعاليات المهرجان، إنه سعيد بالغناء للمرة الثانية ضمن مهرجان العلمين في دورته الثانية، مشيرا إلى أنه سيقدم مفاجآت كثيرة خلال الحفل، وأنه عايش لجمهوره.

وأضاف منير: حفل مهرجان العلمين يعتبر من الحفلات التي أعتز بها في مشوارى الغنائى، خصوصا أن حفل العام الماضى لاقى سعادة وتفاعلا مع الجمهور جعلنى أواصل الغناء على مدار ساعتين متواصلتين.

وعلق الكينج محمد منير على تخصيص أرباح لفلسطين من حفل مهرجان العلمين 60% قائلا: "حاجة عظيمة".

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وغيرهم.