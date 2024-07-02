بالصور| عمرو الفقي: فخورون بـ"نبتة للطفل" والمهرجانات محرك أساسي للسياحة والترويج للمدن الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- حازم جودة:

وجه عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر لحضور مؤتمر الإعلان عن تفاصيل النسخة الجديدة من مهرجان العلمين الجديدة، وللجهات الداعمة والإعلاميين.

وتابع عمرو في كلمته بالمؤتمر "لدينا مجموعة من الأهداف في المتحدة بينها المهتم بصناعة الإعلام والترفيه والرياضة والمهرجانات، والدور الخاص بنا تنمية الترفيه في جمهورية مصر العربية، وصناعة المهرجانات تعد المحرك الأساسي للسياحة والترويج للمدن الجديدة".

وأضاف عمرو الفقي "نستهدف في النسخة الجديدة مضاعفة عدد الحضور، ووجود فعاليات أكثر منها 10 حفلات وأكثر من 35 فعالية تناسب كل أفراد العائلة وفخورين بمهرجان نبتة المهتم بالطفل".

وعن بروتوكول التعاون مع موسم الرياض، قال "موسم الرياض سيقوم برعاية 4 مسرحيات وندعم نحن في مهرجان في الرياض مسرحيتين".

وكشف الفنان أحمد أمين رئيس مهرجان نبتة المهتم بالطفل، عن تفاصيل مشاركته في مهرجان العلمين الجديدة نسخة صيف 2024، وذلك خلال مؤتمر أقيم اليوم الاثنين في نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة.

وقال أمين في كلمته "لما بكون قريب من الأطفال بتعلم منهم كتير، فيه حاجات افتقدناها لما كبرنا موجودة عند الاطفال: خيال أوسع، حب الحياة، طاقة ونشاط، نظرة مختلفة إيجابية لكل حاجة، الطفل يستمتع لو بأقل الإمكانيات، مش فارق معاه سعر اللعبة ولكن يفرق معه يستكشف حاجة جديدة ويستمتع في اللحظة دي، الطفل له حق في الوجود، حق في الامان والتعليم، لأنهم سيشكلون المستقبل ولهم حق المعرفة والثقافة والوعي".

وتابع "شركة نبتة تدعم وتصنع عوالم وقصص وشخصيات للأطفال وتقف بجانبهم وتشجعهم. والمهرجان سيضم ورش الحكي وصناعة فيلم كرتون وورش لصناعة رواد الأعمال ومسابقة نبتة لمحتوى الاطفال والنشء، والتي تنقسم لفئات: أغنية للطفل وأفلام قصيرة أو روائية طويلة أو تصميم لمشروع جديد أو مسلسل للاطفال أو كتابة المحتوى للطفل الشعر والكتب وكتابة السيناريو".

واضاف أمين "لجنة التحكيم في المهرجان، تنقسم لمجموعة من الخبراء والأطفال، وجوائز خاصة وتكريمات".

وكشفت الإعلامية منى عبدالوهاب المنسق العام والمتحدث الرسمي لمهرجان العلمين الجديدة، عن تفاصيل الدورة الجديدة المقرر انطلاقها بعد أيام قليلة في صيف 2024 من ١١ يوليو لـ ٣٠ أغسطس.

وقالت في مؤتمر صحفي أقيم في نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة اليوم الاثنين 1 يوليو: "في البداية أحب أوجه تحية لروح الكاتب الكبير وحيد حامد في ذكراه"، مؤكدة أنه باقي بإبداعاته.

وتابعت "نظرا للظروف الراهنة قرر المهرجان أن يكون شعاره العالم علمين، رافعا علم فلسطين الحبيبة حرا يرفرف جنبا إلى جنب مع العلم المصري، مع تخصيص 60٪ من أرباح المهرجان لدعم الشعب الفلسطيني، لتخرج للنور النسخة الثالثة للمهرجان".

وأضافت "ضم المهرجان فعاليات خاصة بالموسيقى وينظم أكثر من ١٠ حفلات لأحب النجوم المصريين والعرب، إلى جانب فعاليات التذوق، ومهرجان الرياضة ويضم كرة طائرة وسلة وكثير من النشاطات بينها ما تم تخصيصه لذوي القدرات الخاصة، وهرجان الترفيه لدعم صناعة المسرح المصري ويعرض فيه ست مسرحيات منها مسرحية شبابية استعراضية مجتمعية راقصة".

وكشفت أن لأول مرة في مصر يتم تدشين مهرجان نبتة الخاص بالطفل ويرأسه الفنان أحمد أمين.

كما أعلن القائمون على مهرجان العلمين الجديدة، التي تقام فعالياته تحت شعار العالم علمين في صيف 2024، عن تخصيص 60٪ من أرباح المهرجان لصالح الشعب الفلسطيني.

وجاءت الملصقات الدعائية واللافتات الخاصة بالمهرجان حاملة علم مصر وعلم فلسطين، ومصحوبة بجملة "تم تخصيص ٦٠٪ من أرباح المهرجان لصالح أهلنا في فلسطين".

وتنطلق فعاليات المؤتمر الصحفي في نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة للإعلان عن تفاصيل المهرجان وسط حضور رسمي بارز على المستوى الحكومي، والشخصيات العامة ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

يُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاس طبيعي لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات.